Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43
Yapı ve Kredi Bank.

18.09.2019 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,48 -3,23
Parsan 12,70 13,06 -2,76
Özderici GMYO 1,16 1,19 -2,52
Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,63 -1,84
İş Bankası (C) 6,00 6,11 -1,80
Gersan Elektrik 2,37 2,41 -1,66
Ford Otosan 59,70 60,55 -1,40
İttifak Holding 4,39 4,45 -1,35
İpek Doğal Enerji 6,31 6,39 -1,25
Turkcell 12,80 12,96 -1,23
Petkim 3,48 3,52 -1,14
İndeks Bilgisayar 7,51 7,59 -1,05
Vakıflar Bankası 5,22 5,27 -0,95
ASELSAN 19,33 19,50 -0,87
Coca Cola İçecek 34,30 34,56 -0,75
Arçelik 18,51 18,65 -0,75
Albaraka Türk 1,35 1,36 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et