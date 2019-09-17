Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,06 14,29 -8,61
Tekfen Holding 19,16 20,30 -5,62 ...

17.09.2019 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,06 14,29 -8,61
Tekfen Holding 19,16 20,30 -5,62
Bera Holding 2,13 2,25 -5,33
Gersan Elektrik 2,41 2,51 -3,98
Galatasaray Sportif 1,71 1,78 -3,93
Kerevitaş Gıda 2,22 2,30 -3,48
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,78 -3,37
Ülker Bisküvi 19,94 20,60 -3,20
ASELSAN 19,55 20,10 -2,74
Türk Telekom 5,37 5,52 -2,72
İş Bankası (C) 6,11 6,28 -2,71
Sabancı Holding 9,10 9,33 -2,47
Anadolu Grubu Holding 14,23 14,58 -2,40
Ford Otosan 60,55 62,00 -2,34
Vestel 10,54 10,79 -2,32
Afyon Çimento 4,22 4,32 -2,31
Emlak Konut GMYO 1,28 1,31 -2,29
Halkbank 6,47 6,62 -2,27
Koç Holding 18,32 18,72 -2,14
Turkcell 12,96 13,24 -2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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