Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,77 1,84 -3,80
Yataş 6,12 6,27 -2,39 ...
13.09.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,77
|1,84
|-3,80
|Yataş
|6,12
|6,27
|-2,39
|Pegasus
|61,70
|62,85
|-1,83
|Özderici GMYO
|1,12
|1,14
|-1,75
|Tofaş Oto. Fab.
|19,13
|19,47
|-1,75
|Göltaş Çimento
|12,45
|12,67
|-1,74
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,91
|-1,10
|Çemaş Döküm
|1,02
|1,03
|-0,97
|Gübre Fabrik.
|4,52
|4,56
|-0,88
|Polisan Holding
|2,41
|2,43
|-0,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|2,58
|-0,78
|Doğan Holding
|1,39
|1,40
|-0,71
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|1,67
|-0,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,83
|-0,55
|Afyon Çimento
|4,33
|4,35
|-0,46
|Kardemir (D)
|2,24
|2,25
|-0,44
|Ege Endüstri
|477,10
|479,00
|-0,40
|İndeks Bilgisayar
|7,70
|7,73
|-0,39
|Tüpraş
|137,30
|137,70
|-0,29
|Garanti Bankası
|9,64
|9,66
|-0,21
Kaynak: AA