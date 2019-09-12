Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08
Pegasus 62,85 65,30 -3,75 ...

12.09.2019 18:38
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08
Pegasus 62,85 65,30 -3,75
Bera Holding 2,20 2,28 -3,51
Enerjisa Enerji 5,95 6,15 -3,25
Anadolu Efes 22,82 23,58 -3,22
Gözde Girişim 3,12 3,21 -2,80
Doğan Holding 1,40 1,44 -2,78
Çelebi 96,85 99,50 -2,66
Hürriyet Gzt. 0,78 0,80 -2,50
Gersan Elektrik 2,36 2,42 -2,48
Koza Altın 62,50 64,00 -2,34
Afyon Çimento 4,35 4,45 -2,25
Aksa 9,33 9,54 -2,20
Koza Madencilik 7,77 7,94 -2,14
ICBC Turkey Bank 3,75 3,83 -2,09
Aselsan 19,84 20,26 -2,07
Vestel 10,93 11,15 -1,97
Coca Cola İçecek 34,56 35,24 -1,93
İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92
Sasa Polyester 6,20 6,32 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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