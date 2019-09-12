Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08
Pegasus 62,85 65,30 -3,75 ...
12.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|2,43
|2,56
|-5,08
|Pegasus
|62,85
|65,30
|-3,75
|Bera Holding
|2,20
|2,28
|-3,51
|Enerjisa Enerji
|5,95
|6,15
|-3,25
|Anadolu Efes
|22,82
|23,58
|-3,22
|Gözde Girişim
|3,12
|3,21
|-2,80
|Doğan Holding
|1,40
|1,44
|-2,78
|Çelebi
|96,85
|99,50
|-2,66
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,80
|-2,50
|Gersan Elektrik
|2,36
|2,42
|-2,48
|Koza Altın
|62,50
|64,00
|-2,34
|Afyon Çimento
|4,35
|4,45
|-2,25
|Aksa
|9,33
|9,54
|-2,20
|Koza Madencilik
|7,77
|7,94
|-2,14
|ICBC Turkey Bank
|3,75
|3,83
|-2,09
|Aselsan
|19,84
|20,26
|-2,07
|Vestel
|10,93
|11,15
|-1,97
|Coca Cola İçecek
|34,56
|35,24
|-1,93
|İhlas Holding
|0,51
|0,52
|-1,92
|Sasa Polyester
|6,20
|6,32
|-1,90
Kaynak: AA