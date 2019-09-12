Borsada en çok değer kaybeden hisseler

12.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08 Pegasus 62,85 65,30 -3,75 Bera Holding 2,20 2,28 -3,51 Enerjisa Enerji 5,95 6,15 -3,25 Anadolu Efes 22,82 23,58 -3,22 Gözde Girişim 3,12 3,21 -2,80 Doğan Holding 1,40 1,44 -2,78 Çelebi 96,85 99,50 -2,66 Hürriyet Gzt. 0,78 0,80 -2,50 Gersan Elektrik 2,36 2,42 -2,48 Koza Altın 62,50 64,00 -2,34 Afyon Çimento 4,35 4,45 -2,25 Aksa 9,33 9,54 -2,20 Koza Madencilik 7,77 7,94 -2,14 ICBC Turkey Bank 3,75 3,83 -2,09 Aselsan 19,84 20,26 -2,07 Vestel 10,93 11,15 -1,97 Coca Cola İçecek 34,56 35,24 -1,93 İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92 Sasa Polyester 6,20 6,32 -1,90

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)