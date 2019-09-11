Borsada en çok değer kaybeden hisseler

11.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,98 1,03 -4,85 Şok Marketler 10,57 10,88 -2,85 Kerevitaş Gıda 2,39 2,45 -2,45 GSD Holding 0,93 0,95 -2,11 Hektaş 15,45 15,72 -1,72 Emlak Konut GMYO 1,29 1,31 -1,53 TAV Havalimanları 23,66 24,00 -1,42 Anadolu Efes 23,58 23,90 -1,34 Vestel 11,15 11,30 -1,33 Yataş 5,97 6,05 -1,32 Kardemir (D) 2,27 2,30 -1,30 MLP Sağlık 13,29 13,42 -0,97 Özderici GMYO 1,07 1,08 -0,93 Verusa Holding 14,90 15,03 -0,86 Karsan Otomotiv 1,18 1,19 -0,84 Coca Cola İçecek 35,24 35,52 -0,79 Parsan 14,04 14,15 -0,78 Aksa Enerji 2,69 2,71 -0,74 Gentaş 1,43 1,44 -0,69 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,83 -0,55

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)