Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,98 1,03 -4,85
Şok Marketler 10,57 10,88 -2,85 ...

11.09.2019 18:36
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,98 1,03 -4,85
Şok Marketler 10,57 10,88 -2,85
Kerevitaş Gıda 2,39 2,45 -2,45
GSD Holding 0,93 0,95 -2,11
Hektaş 15,45 15,72 -1,72
Emlak Konut GMYO 1,29 1,31 -1,53
TAV Havalimanları 23,66 24,00 -1,42
Anadolu Efes 23,58 23,90 -1,34
Vestel 11,15 11,30 -1,33
Yataş 5,97 6,05 -1,32
Kardemir (D) 2,27 2,30 -1,30
MLP Sağlık 13,29 13,42 -0,97
Özderici GMYO 1,07 1,08 -0,93
Verusa Holding 14,90 15,03 -0,86
Karsan Otomotiv 1,18 1,19 -0,84
Coca Cola İçecek 35,24 35,52 -0,79
Parsan 14,04 14,15 -0,78
Aksa Enerji 2,69 2,71 -0,74
Gentaş 1,43 1,44 -0,69
Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,83 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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