Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,45 102,40 -3,86
Metro Holding 1,36 1,41 -3,55 ...
10.09.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|98,45
|102,40
|-3,86
|Metro Holding
|1,36
|1,41
|-3,55
|Migros Ticaret
|19,59
|20,26
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,83
|1,89
|-3,17
|Parsan
|14,15
|14,59
|-3,02
|Galatasaray Sportif
|1,73
|1,78
|-2,81
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,60
|-2,50
|Coca Cola İçecek
|35,52
|36,36
|-2,31
|Türk Telekom
|5,48
|5,59
|-1,97
|Alarko Holding
|4,06
|4,14
|-1,93
|Ege Endüstri
|479,90
|488,30
|-1,72
|Fenerbahçe Futbol
|9,99
|10,15
|-1,58
|Tekfen Holding
|20,28
|20,60
|-1,55
|Koza Altın
|62,40
|63,20
|-1,27
|Enerjisa Enerji
|6,08
|6,15
|-1,14
|Şok Marketler
|10,88
|11,00
|-1,09
|Şekerbank
|0,98
|0,99
|-1,01
|Pegasus
|62,00
|62,50
|-0,80
|Albaraka Türk
|1,30
|1,31
|-0,76
|Otokar
|131,40
|132,40
|-0,76
Kaynak: AA