Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,45 102,40 -3,86
Metro Holding 1,36 1,41 -3,55 ...

10.09.2019 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,45 102,40 -3,86
Metro Holding 1,36 1,41 -3,55
Migros Ticaret 19,59 20,26 -3,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 1,89 -3,17
Parsan 14,15 14,59 -3,02
Galatasaray Sportif 1,73 1,78 -2,81
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,60 -2,50
Coca Cola İçecek 35,52 36,36 -2,31
Türk Telekom 5,48 5,59 -1,97
Alarko Holding 4,06 4,14 -1,93
Ege Endüstri 479,90 488,30 -1,72
Fenerbahçe Futbol 9,99 10,15 -1,58
Tekfen Holding 20,28 20,60 -1,55
Koza Altın 62,40 63,20 -1,27
Enerjisa Enerji 6,08 6,15 -1,14
Şok Marketler 10,88 11,00 -1,09
Şekerbank 0,98 0,99 -1,01
Pegasus 62,00 62,50 -0,80
Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76
Otokar 131,40 132,40 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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