Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,40 -20,00
Özderici GMYO...

05.09.2019 18:36
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,40 -20,00
Özderici GMYO 1,03 1,24 -16,94
Çemaş Döküm 1,03 1,22 -15,57
İş Fin.Kir. 2,25 2,39 -5,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,38 -5,26
Koza Altın 64,55 67,90 -4,93
Pegasus 66,70 69,20 -3,61
Gübre Fabrik. 4,22 4,37 -3,43
İttifak Holding 6,41 6,61 -3,03
Koza Madencilik 7,79 8,03 -2,99
İpek Doğal Enerji 6,01 6,16 -2,44
Göltaş Çimento 11,67 11,96 -2,42
Gentaş 1,39 1,42 -2,11
Net Holding 1,69 1,72 -1,74
ICBC Turkey Bank 3,62 3,68 -1,63
Emlak Konut GMYO 1,24 1,26 -1,59
TAV Havalimanları 23,34 23,66 -1,35
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11
Ford Otosan 59,20 59,80 -1,00
Anadolu Efes 23,74 23,98 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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