Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 67,05 71,40 -6,09
Metro Holding 1,26 1,32 -4,55 ...
03.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|67,05
|71,40
|-6,09
|Metro Holding
|1,26
|1,32
|-4,55
|Şok Marketler
|10,33
|10,65
|-3,00
|Anadolu Efes
|23,78
|24,50
|-2,94
|Bim Mağazalar
|45,58
|46,68
|-2,36
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,86
|-2,33
|Tekfen Holding
|21,20
|21,62
|-1,94
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,19
|-1,68
|Eczacıbaşı İlaç
|2,59
|2,63
|-1,52
|Ülker Bisküvi
|18,27
|18,52
|-1,35
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,56
|-1,28
|Sabancı Holding
|8,90
|8,98
|-0,89
|Polisan Holding
|2,32
|2,34
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,21
|-0,83
|Enka İnşaat
|5,74
|5,78
|-0,69
|Enerjisa Enerji
|5,86
|5,90
|-0,68
|MLP Sağlık
|13,48
|13,57
|-0,66
|Verusa Holding
|15,02
|15,12
|-0,66
|ASELSAN
|18,71
|18,83
|-0,64
|TAV Havalimanları
|23,78
|23,92
|-0,59
Kaynak: AA