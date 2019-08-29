Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,18 8,47 -3,42
İpek Doğal Enerji 6,09...

29.08.2019 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,18 8,47 -3,42
İpek Doğal Enerji 6,09 6,28 -3,03
Kerevitaş Gıda 2,28 2,35 -2,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,36 -2,97
Koza Altın 68,40 70,40 -2,84
Tukaş 4,13 4,21 -1,90
Gübre Fabrik. 4,13 4,21 -1,90
Doğan Holding 1,32 1,34 -1,49
Net Holding 1,65 1,67 -1,20
Şok Marketler 10,54 10,66 -1,13
Tekfen Holding 20,72 20,90 -0,86
Sabancı Holding 8,77 8,84 -0,79
Aksa 8,62 8,68 -0,69
Tüpraş 126,00 126,80 -0,63
Çemtaş 5,23 5,26 -0,57
Sasa Polyester 5,81 5,84 -0,51
Türk Hava Yolları 11,30 11,34 -0,35
Fenerbahçe Futbol 9,20 9,22 -0,22
Mavi Giyim 36,90 36,98 -0,22
Yataş 5,47 5,48 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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