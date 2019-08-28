Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.
28.08.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,51
|-5,98
|Tüpraş
|126,80
|130,40
|-2,76
|Tekfen Holding
|20,90
|21,48
|-2,70
|Verusa Holding
|14,82
|15,20
|-2,50
|MLP Sağlık
|13,31
|13,59
|-2,06
|Ford Otosan
|58,05
|59,15
|-1,86
|Soda Sanayii
|5,49
|5,59
|-1,79
|Türk Hava Yolları
|11,34
|11,54
|-1,73
|Çemtaş
|5,26
|5,35
|-1,68
|ASELSAN
|17,80
|18,10
|-1,66
|Ereğli Demir Çelik
|6,33
|6,43
|-1,56
|Göltaş Çimento
|10,04
|10,19
|-1,47
|Petkim
|3,38
|3,43
|-1,46
|Kardemir (D)
|2,03
|2,06
|-1,46
|Coca Cola İçecek
|33,62
|34,06
|-1,29
|İndeks Bilgisayar
|7,16
|7,24
|-1,10
|Şekerbank
|0,90
|0,91
|-1,10
|Enka İnşaat
|5,72
|5,78
|-1,04
|TAV Havalimanları
|22,84
|23,06
|-0,95
|ICBC Turkey Bank
|3,38
|3,41
|-0,88
Kaynak: AA