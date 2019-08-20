Borsada en çok değer kaybeden hisseler

20.08.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 7,54 7,97 -5,40 Odaş Elektrik 1,49 1,57 -5,10 Parsan 13,71 14,15 -3,11 Bera Holding 1,79 1,84 -2,72 Turkcell 12,26 12,54 -2,23 Anadolu Grubu Holding 13,04 13,33 -2,18 Ford Otosan 58,60 59,75 -1,92 Pegasus 61,50 62,70 -1,91 İhlas Holding 0,52 0,53 -1,89 Çelebi 89,45 91,05 -1,76 Sabancı Holding 8,50 8,64 -1,62 Aksa Enerji 2,57 2,61 -1,53 Tukaş 4,53 4,60 -1,52 Bim Mağazalar 49,06 49,72 -1,33 Özderici GMYO 0,80 0,81 -1,23 Fenerbahçe Futbol 7,52 7,61 -1,18 İttifak Holding 5,90 5,97 -1,17 İş Bankası (C) 5,33 5,39 -1,11 İhlas Gayrimenkul 1,02 1,03 -0,97 Polisan Holding 2,18 2,20 -0,91

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)