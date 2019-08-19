Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88
Odaş Elektrik...
19.08.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|1,02
|-5,88
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,65
|-4,85
|Parsan
|14,15
|14,85
|-4,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,08
|-4,63
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|1,64
|-4,27
|TAV Havalimanları
|22,46
|23,36
|-3,85
|Kerevitaş Gıda
|2,04
|2,12
|-3,77
|Ülker Bisküvi
|16,50
|17,12
|-3,62
|GSD Holding
|0,80
|0,83
|-3,61
|Yataş
|5,41
|5,61
|-3,57
|Koç Holding
|17,37
|18,01
|-3,55
|Netaş Telekom.
|6,33
|6,54
|-3,21
|Sasa Polyester
|5,82
|6,00
|-3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|18,85
|-2,55
|Petkim
|3,35
|3,43
|-2,33
|Polisan Holding
|2,20
|2,25
|-2,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,50
|-2,00
|Türk Hava Yolları
|11,18
|11,40
|-1,93
|Garanti Bankası
|8,76
|8,93
|-1,90
Kaynak: AA