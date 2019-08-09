Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,81 15,20 -9,14
A.V.O.

09.08.2019 18:48
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,81 15,20 -9,14
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,79 -7,82
Netaş Telekom. 6,71 7,25 -7,45
Aksa 8,56 9,19 -6,86
Alarko GMYO 41,42 43,00 -3,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Hürriyet Gzt. 0,73 0,75 -2,67
Coca Cola İçecek 35,46 36,34 -2,42
Arçelik 16,79 17,19 -2,33
Mavi Giyim 38,06 38,96 -2,31
İş Bankası (C) 5,76 5,89 -2,21
Sabancı Holding 9,05 9,24 -2,06
Enka İnşaat 5,52 5,63 -1,95
Kerevitaş Gıda 2,07 2,11 -1,90
Ülker Bisküvi 18,25 18,60 -1,88
Tüpraş 135,10 137,30 -1,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 11,38 -1,49
Net Holding 1,53 1,55 -1,29
T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18
Enerjisa Enerji 6,04 6,11 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et