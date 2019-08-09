Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,81 15,20 -9,14
A.V.O.
09.08.2019 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,81
|15,20
|-9,14
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|1,79
|-7,82
|Netaş Telekom.
|6,71
|7,25
|-7,45
|Aksa
|8,56
|9,19
|-6,86
|Alarko GMYO
|41,42
|43,00
|-3,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,75
|-2,67
|Coca Cola İçecek
|35,46
|36,34
|-2,42
|Arçelik
|16,79
|17,19
|-2,33
|Mavi Giyim
|38,06
|38,96
|-2,31
|İş Bankası (C)
|5,76
|5,89
|-2,21
|Sabancı Holding
|9,05
|9,24
|-2,06
|Enka İnşaat
|5,52
|5,63
|-1,95
|Kerevitaş Gıda
|2,07
|2,11
|-1,90
|Ülker Bisküvi
|18,25
|18,60
|-1,88
|Tüpraş
|135,10
|137,30
|-1,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|11,38
|-1,49
|Net Holding
|1,53
|1,55
|-1,29
|T.S.K.B.
|0,84
|0,85
|-1,18
|Enerjisa Enerji
|6,04
|6,11
|-1,15
Kaynak: AA