Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,84 16,70 -17,13
Tukaş 4,46 4,62 -3,46
Çemtaş...
06.08.2019 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,84
|16,70
|-17,13
|Tukaş
|4,46
|4,62
|-3,46
|Çemtaş
|5,33
|5,52
|-3,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|Metro Holding
|1,11
|1,14
|-2,63
|Polisan Holding
|2,31
|2,37
|-2,53
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|3,12
|-2,24
|Netaş Telekom.
|7,43
|7,60
|-2,24
|Gözde Girişim
|2,70
|2,76
|-2,17
|Ege Endüstri
|521,00
|532,00
|-2,07
|İhlas Holding
|0,51
|0,52
|-1,92
|Enka İnşaat
|5,68
|5,79
|-1,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|11,94
|-1,84
|İş Fin.Kir.
|2,42
|2,46
|-1,63
|Şişe Cam
|4,56
|4,63
|-1,51
|Anadolu Cam
|2,66
|2,70
|-1,48
|Gübre Fabrik.
|3,57
|3,62
|-1,38
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|1,74
|-1,15
|Türk Hava Yolları
|12,37
|12,50
|-1,04
|Kerevitaş Gıda
|2,10
|2,12
|-0,94
Kaynak: AA