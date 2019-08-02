Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tüpraş 136,40 143,40 -4,88
Turkcell 12,25 12,87 -4,82 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|136,40
|143,40
|-4,88
|Turkcell
|12,25
|12,87
|-4,82
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,94
|-4,66
|Tofaş Oto. Fab.
|18,77
|19,64
|-4,43
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|5,32
|-4,14
|İş Fin.Kir.
|2,44
|2,53
|-3,56
|Aselsan
|18,91
|19,58
|-3,42
|Aksa Enerji
|2,28
|2,36
|-3,39
|Otokar
|121,80
|126,00
|-3,33
|Bera Holding
|1,75
|1,81
|-3,31
|Şişe Cam
|4,79
|4,95
|-3,23
|Ford Otosan
|58,50
|60,40
|-3,15
|İş Bankası (C)
|6,03
|6,22
|-3,05
|Tekfen Holding
|23,34
|24,06
|-2,99
|Coca Cola İçecek
|33,00
|34,00
|-2,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,05
|-2,86
|Arçelik
|17,19
|17,69
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,15
|4,27
|-2,81
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,72
|-2,78
|Koç Holding
|18,17
|18,68
|-2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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