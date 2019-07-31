Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 17,45 18,30 -4,64 Polisan Holding 2,29 2,39 -4,18 İş Fin.Kir. 2,56 2,66 -3,76 Hürriyet Gzt. 0,77 0,80 -3,75 Türk Telekom 5,39 5,60 -3,75 Metro Holding 1,09 1,13 -3,54 Turkcell 13,06 13,53 -3,47 Trakya Cam 2,77 2,86 -3,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Tekfen Holding 23,62 24,30 -2,80 Enerjisa Enerji 6,06 6,20 -2,26 Petkim 3,92 4,01 -2,24 Türk Hava Yolları 12,46 12,73 -2,12 Anadolu Efes 21,44 21,90 -2,10 Soda Sanayii 6,11 6,24 -2,08 İhlas Holding 0,48 0,49 -2,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 1,02 -1,96 T. Halk Bankası 6,02 6,14 -1,95 Aksa 9,46 9,64 -1,87 Aselsan 18,95 19,31 -1,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)