Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,00 6,25 -4,00 Çemtaş 5,67 5,83 -2,74 Tekfen Holding 24,64 25,10 -1,83 MLP Sağlık 11,29 11,50 -1,83 Yataş 5,44 5,54 -1,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,75 2,80 -1,79 Pegasus 46,22 46,94 -1,53 Ford Otosan 61,70 62,60 -1,44 TAV Havalimanları 24,42 24,76 -1,37 Kerevitaş Gıda 2,16 2,19 -1,37 Tofaş Oto. Fab. 19,85 20,12 -1,34 Tümosan Motor ve Traktör 4,16 4,21 -1,19 Çelebi 91,65 92,75 -1,19 Ege Endüstri 536,00 542,40 -1,18 Vestel 9,60 9,71 -1,13 Hektaş 13,16 13,30 -1,05 Bim Mağazalar 46,30 46,74 -0,94 Metro Holding 1,10 1,11 -0,90 Gersan Elektrik 2,25 2,27 -0,88 İş Fin.Kir. 2,65 2,67 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)