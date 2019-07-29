Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,00 6,25 -4,00
Çemtaş 5,67 5,83 -2,74 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,00
|6,25
|-4,00
|Çemtaş
|5,67
|5,83
|-2,74
|Tekfen Holding
|24,64
|25,10
|-1,83
|MLP Sağlık
|11,29
|11,50
|-1,83
|Yataş
|5,44
|5,54
|-1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|2,80
|-1,79
|Pegasus
|46,22
|46,94
|-1,53
|Ford Otosan
|61,70
|62,60
|-1,44
|TAV Havalimanları
|24,42
|24,76
|-1,37
|Kerevitaş Gıda
|2,16
|2,19
|-1,37
|Tofaş Oto. Fab.
|19,85
|20,12
|-1,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|4,21
|-1,19
|Çelebi
|91,65
|92,75
|-1,19
|Ege Endüstri
|536,00
|542,40
|-1,18
|Vestel
|9,60
|9,71
|-1,13
|Hektaş
|13,16
|13,30
|-1,05
|Bim Mağazalar
|46,30
|46,74
|-0,94
|Metro Holding
|1,10
|1,11
|-0,90
|Gersan Elektrik
|2,25
|2,27
|-0,88
|İş Fin.Kir.
|2,65
|2,67
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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