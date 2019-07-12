Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,94 14,18 -8,74
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,94
|14,18
|-8,74
|İş Fin.Kir.
|2,87
|3,04
|-5,59
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,20
|-5,45
|Sasa Polyester
|6,20
|6,54
|-5,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,59
|-5,02
|GSD Holding
|0,81
|0,85
|-4,71
|Ülker Bisküvi
|17,65
|18,51
|-4,65
|İş Bankası (C)
|6,09
|6,37
|-4,40
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|2,08
|-4,33
|Migros Ticaret
|13,69
|14,30
|-4,27
|Afyon Çimento
|3,82
|3,99
|-4,26
|TAV Havalimanları
|24,30
|25,32
|-4,03
|Göltaş Çimento
|10,19
|10,61
|-3,96
|Garanti Bankası
|9,26
|9,63
|-3,84
|Tukaş
|4,12
|4,28
|-3,74
|Anadolu Efes
|19,83
|20,60
|-3,74
|Polisan Holding
|2,11
|2,19
|-3,65
|Aselsan
|16,68
|17,31
|-3,64
|Pegasus
|45,94
|47,66
|-3,61
|Odaş Elektrik
|1,34
|1,39
|-3,60
Kaynak: AA
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