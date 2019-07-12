Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,94 14,18 -8,74
İş Fin.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,94 14,18 -8,74
İş Fin.Kir. 2,87 3,04 -5,59
Gersan Elektrik 2,08 2,20 -5,45
Sasa Polyester 6,20 6,54 -5,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,59 -5,02
GSD Holding 0,81 0,85 -4,71
Ülker Bisküvi 17,65 18,51 -4,65
İş Bankası (C) 6,09 6,37 -4,40
Kerevitaş Gıda 1,99 2,08 -4,33
Migros Ticaret 13,69 14,30 -4,27
Afyon Çimento 3,82 3,99 -4,26
TAV Havalimanları 24,30 25,32 -4,03
Göltaş Çimento 10,19 10,61 -3,96
Garanti Bankası 9,26 9,63 -3,84
Tukaş 4,12 4,28 -3,74
Anadolu Efes 19,83 20,60 -3,74
Polisan Holding 2,11 2,19 -3,65
Aselsan 16,68 17,31 -3,64
Pegasus 45,94 47,66 -3,61
Odaş Elektrik 1,34 1,39 -3,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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