Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 9,74 10,63 -8,37
MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 9,74 10,63 -8,37
MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97
İpek Doğal Enerji 4,75 5,04 -5,75
Emlak Konut GMYO 1,16 1,23 -5,69
Gözde Girişim 2,50 2,65 -5,66
ICBC Turkey Bank 3,35 3,55 -5,63
Türk Traktör 30,92 32,76 -5,62
Gentaş 1,28 1,35 -5,19
Türk Hava Yolları 12,27 12,94 -5,18
Anadolu Grubu Holding 10,45 11,01 -5,09
Odaş Elektrik 1,37 1,44 -4,86
Karsan Otomotiv 1,18 1,24 -4,84
Net Holding 1,63 1,71 -4,68
Vakıflar Bankası 4,52 4,74 -4,64
İş Fin.Kir. 2,70 2,83 -4,59
Gübre Fabrik. 2,50 2,62 -4,58
ASELSAN 17,09 17,91 -4,58
Sabancı Holding 8,87 9,29 -4,52
Gersan Elektrik 2,19 2,29 -4,37
Halkbank 5,83 6,09 -4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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