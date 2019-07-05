Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12 Koza Madencilik 6,27 6,52 -3,83 Koza Altın 49,34 51,25 -3,73 İpek Doğal Enerji 5,03 5,22 -3,64 Bera Holding 1,86 1,93 -3,63 Afyon Çimento 4,01 4,13 -2,91 Turkcell 12,83 13,21 -2,88 TAV Havalimanları 24,88 25,60 -2,81 Ereğli Demir Çelik 7,58 7,78 -2,57 Tukaş 4,27 4,38 -2,51 Alarko Holding 3,15 3,23 -2,48 Anadolu Efes 19,86 20,36 -2,46 Emlak Konut GMYO 1,20 1,23 -2,44 İndeks Bilgisayar 6,85 7,02 -2,42 GSD Holding 0,85 0,87 -2,30 Tofaş Oto. Fab. 19,12 19,55 -2,20 Şişe Cam 5,06 5,17 -2,13 Otokar 112,30 114,70 -2,09 Eczacıbaşı İlaç 2,38 2,43 -2,06 Göltaş Çimento 11,04 11,26 -1,95

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)