Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12
Koza Madencilik 6,27...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|16,52
|17,23
|-4,12
|Koza Madencilik
|6,27
|6,52
|-3,83
|Koza Altın
|49,34
|51,25
|-3,73
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|5,22
|-3,64
|Bera Holding
|1,86
|1,93
|-3,63
|Afyon Çimento
|4,01
|4,13
|-2,91
|Turkcell
|12,83
|13,21
|-2,88
|TAV Havalimanları
|24,88
|25,60
|-2,81
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|7,78
|-2,57
|Tukaş
|4,27
|4,38
|-2,51
|Alarko Holding
|3,15
|3,23
|-2,48
|Anadolu Efes
|19,86
|20,36
|-2,46
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,23
|-2,44
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|7,02
|-2,42
|GSD Holding
|0,85
|0,87
|-2,30
|Tofaş Oto. Fab.
|19,12
|19,55
|-2,20
|Şişe Cam
|5,06
|5,17
|-2,13
|Otokar
|112,30
|114,70
|-2,09
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|2,43
|-2,06
|Göltaş Çimento
|11,04
|11,26
|-1,95
Kaynak: AA
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