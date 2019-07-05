Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12
Koza Madencilik 6,27...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12
Koza Madencilik 6,27 6,52 -3,83
Koza Altın 49,34 51,25 -3,73
İpek Doğal Enerji 5,03 5,22 -3,64
Bera Holding 1,86 1,93 -3,63
Afyon Çimento 4,01 4,13 -2,91
Turkcell 12,83 13,21 -2,88
TAV Havalimanları 24,88 25,60 -2,81
Ereğli Demir Çelik 7,58 7,78 -2,57
Tukaş 4,27 4,38 -2,51
Alarko Holding 3,15 3,23 -2,48
Anadolu Efes 19,86 20,36 -2,46
Emlak Konut GMYO 1,20 1,23 -2,44
İndeks Bilgisayar 6,85 7,02 -2,42
GSD Holding 0,85 0,87 -2,30
Tofaş Oto. Fab. 19,12 19,55 -2,20
Şişe Cam 5,06 5,17 -2,13
Otokar 112,30 114,70 -2,09
Eczacıbaşı İlaç 2,38 2,43 -2,06
Göltaş Çimento 11,04 11,26 -1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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