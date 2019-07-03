Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,18...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|5,08
|-19,88
|Ülker Bisküvi
|19,18
|20,40
|-5,98
|Tukaş
|4,75
|5,04
|-5,75
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|5,65
|-5,49
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,40
|-5,42
|Fenerbahçe Futbol
|7,59
|7,91
|-4,05
|İş GMYO
|0,99
|1,03
|-3,88
|İş Fin.Kir.
|3,10
|3,22
|-3,73
|Koza Madencilik
|6,70
|6,94
|-3,46
|Albaraka Türk
|1,20
|1,24
|-3,23
|Yataş
|4,55
|4,70
|-3,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,37
|-2,70
|Şişe Cam
|5,12
|5,26
|-2,66
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,51
|-2,65
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,53
|-2,61
|Netaş Telekom.
|7,17
|7,36
|-2,58
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|1,55
|-2,58
|Çelebi
|98,30
|100,90
|-2,58
|Kardemir (D)
|2,27
|2,33
|-2,58
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,78
|-2,56
Kaynak: AA
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
Son Dakika Haberleri