Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,18...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,18 20,40 -5,98
Tukaş 4,75 5,04 -5,75
İpek Doğal Enerji 5,34 5,65 -5,49
Gersan Elektrik 2,27 2,40 -5,42
Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05
İş GMYO 0,99 1,03 -3,88
İş Fin.Kir. 3,10 3,22 -3,73
Koza Madencilik 6,70 6,94 -3,46
Albaraka Türk 1,20 1,24 -3,23
Yataş 4,55 4,70 -3,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70
Şişe Cam 5,12 5,26 -2,66
Odaş Elektrik 1,47 1,51 -2,65
Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61
Netaş Telekom. 7,17 7,36 -2,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,55 -2,58
Çelebi 98,30 100,90 -2,58
Kardemir (D) 2,27 2,33 -2,58
Hürriyet Gzt. 0,76 0,78 -2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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