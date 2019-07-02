Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,74 12,21 -3,85
Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,74 12,21 -3,85
Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34
İpek Doğal Enerji 5,65 5,80 -2,59
İttifak Holding 6,10 6,25 -2,40
Turkcell 13,22 13,47 -1,86
Tüpraş 116,10 117,90 -1,53
Halkbank 5,90 5,98 -1,34
Yataş 4,70 4,76 -1,26
Petkim 4,12 4,17 -1,20
Çemtaş 5,19 5,25 -1,14
Koza Altın 51,90 52,45 -1,05
Ereğli Demir Çelik 7,88 7,96 -1,01
Trakya Cam 3,01 3,04 -0,99
Kardemir (D) 2,33 2,35 -0,85
Konya Çimento 179,70 181,20 -0,83
TAV Havalimanları 26,10 26,30 -0,76
Odaş Elektrik 1,51 1,52 -0,66
Mavi Giyim 41,16 41,36 -0,48
İskenderun Demir Çelik 6,97 7,00 -0,43
Migros Ticaret 14,23 14,28 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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