Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,74 12,21 -3,85
Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,74
|12,21
|-3,85
|Koza Madencilik
|6,94
|7,18
|-3,34
|İpek Doğal Enerji
|5,65
|5,80
|-2,59
|İttifak Holding
|6,10
|6,25
|-2,40
|Turkcell
|13,22
|13,47
|-1,86
|Tüpraş
|116,10
|117,90
|-1,53
|Halkbank
|5,90
|5,98
|-1,34
|Yataş
|4,70
|4,76
|-1,26
|Petkim
|4,12
|4,17
|-1,20
|Çemtaş
|5,19
|5,25
|-1,14
|Koza Altın
|51,90
|52,45
|-1,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,88
|7,96
|-1,01
|Trakya Cam
|3,01
|3,04
|-0,99
|Kardemir (D)
|2,33
|2,35
|-0,85
|Konya Çimento
|179,70
|181,20
|-0,83
|TAV Havalimanları
|26,10
|26,30
|-0,76
|Odaş Elektrik
|1,51
|1,52
|-0,66
|Mavi Giyim
|41,16
|41,36
|-0,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|7,00
|-0,43
|Migros Ticaret
|14,23
|14,28
|-0,35
Kaynak: AA
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