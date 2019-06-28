Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77 Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48 Vestel 12,36 12,67 -2,45 Net Holding 1,65 1,69 -2,37 İpek Doğal Enerji 5,71 5,84 -2,23 Yataş 4,62 4,72 -2,12 Tofaş Oto. Fab. 19,30 19,70 -2,03 Trakya Cam 2,93 2,99 -2,01 Alarko Holding 3,19 3,24 -1,54 Gözde Girişim 2,67 2,71 -1,48 T.S.K.B. 0,74 0,75 -1,33 Anadolu Efes 19,89 20,14 -1,24 Ülker Bisküvi 19,44 19,68 -1,22 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19 Coca Cola İçecek 29,88 30,24 -1,19 Türk Telekom 4,98 5,04 -1,19 Çemtaş 5,13 5,19 -1,16 Şişe Cam 5,19 5,25 -1,14 Soda Sanayii 6,36 6,43 -1,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)