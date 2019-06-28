Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77
Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77
Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48
Vestel 12,36 12,67 -2,45
Net Holding 1,65 1,69 -2,37
İpek Doğal Enerji 5,71 5,84 -2,23
Yataş 4,62 4,72 -2,12
Tofaş Oto. Fab. 19,30 19,70 -2,03
Trakya Cam 2,93 2,99 -2,01
Alarko Holding 3,19 3,24 -1,54
Gözde Girişim 2,67 2,71 -1,48
T.S.K.B. 0,74 0,75 -1,33
Anadolu Efes 19,89 20,14 -1,24
Ülker Bisküvi 19,44 19,68 -1,22
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19
Coca Cola İçecek 29,88 30,24 -1,19
Türk Telekom 4,98 5,04 -1,19
Çemtaş 5,13 5,19 -1,16
Şişe Cam 5,19 5,25 -1,14
Soda Sanayii 6,36 6,43 -1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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