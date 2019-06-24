Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,55 3,75 -5,33 TAV Havalimanları 25,30 26,70 -5,24 Soda Sanayii 6,56 6,85 -4,23 Enka İnşaat 5,24 5,38 -2,60 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Çelebi 101,00 103,00 -1,94 Pegasus 38,36 39,10 -1,89 Tekfen Holding 26,34 26,78 -1,64 Verusa Holding 18,14 18,44 -1,63 Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43 Hürriyet Gzt. 0,72 0,73 -1,37 Vestel 11,52 11,68 -1,37 Alarko Holding 3,19 3,23 -1,24 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,83 -1,20 Hektaş 12,62 12,75 -1,02 Trabzonspor Sportif 0,98 0,99 -1,01 Metro Holding 1,01 1,02 -0,98 Parsan 14,36 14,49 -0,90 Polisan Holding 2,25 2,27 -0,88 Türk Telekom 4,83 4,87 -0,82

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)