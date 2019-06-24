Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,553,75-5,33
TAV Havalimanları25,3026,70-5,24
Soda Sanayii6,566,85-4,23
Enka İnşaat5,245,38-2,60
İhlas Holding0,410,42-2,38
Çelebi101,00103,00-1,94
Pegasus38,3639,10-1,89
Tekfen Holding26,3426,78-1,64
Verusa Holding18,1418,44-1,63
Çemaş Döküm0,690,70-1,43
Hürriyet Gzt.0,720,73-1,37
Vestel11,5211,68-1,37
Alarko Holding3,193,23-1,24
İhlas Gayrimenkul0,820,83-1,20
Hektaş12,6212,75-1,02
Trabzonspor Sportif0,980,99-1,01
Metro Holding1,011,02-0,98
Parsan14,3614,49-0,90
Polisan Holding2,252,27-0,88
Türk Telekom4,834,87-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et