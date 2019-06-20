Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 102,60 112,00 -8,39
Pegasus 40,10 41,26 -2,81 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 102,60 112,00 -8,39
Pegasus 40,10 41,26 -2,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Tüpraş 115,70 119,00 -2,77
Tekfen Holding 25,96 26,70 -2,77
Parsan 14,59 14,99 -2,67
İndeks Bilgisayar 6,83 7,01 -2,57
Sasa Polyester 6,20 6,36 -2,52
TAV Havalimanları 25,70 26,30 -2,28
Soda Sanayii 6,73 6,88 -2,18
Ford Otosan 59,05 60,20 -1,91
Çemtaş 5,26 5,36 -1,87
İpek Doğal Enerji 5,51 5,61 -1,78
Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77
İş Fin.Kir. 3,93 4,00 -1,75
Emlak Konut GMYO 1,15 1,17 -1,71
Şok Marketler 9,06 9,20 -1,52
Good-Year 2,60 2,64 -1,52
Verusa Holding 18,82 19,10 -1,47
Odaş Elektrik 1,42 1,44 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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