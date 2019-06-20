Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 102,60 112,00 -8,39
Pegasus 40,10 41,26 -2,81 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|102,60
|112,00
|-8,39
|Pegasus
|40,10
|41,26
|-2,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Tüpraş
|115,70
|119,00
|-2,77
|Tekfen Holding
|25,96
|26,70
|-2,77
|Parsan
|14,59
|14,99
|-2,67
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|7,01
|-2,57
|Sasa Polyester
|6,20
|6,36
|-2,52
|TAV Havalimanları
|25,70
|26,30
|-2,28
|Soda Sanayii
|6,73
|6,88
|-2,18
|Ford Otosan
|59,05
|60,20
|-1,91
|Çemtaş
|5,26
|5,36
|-1,87
|İpek Doğal Enerji
|5,51
|5,61
|-1,78
|Doğan Holding
|1,11
|1,13
|-1,77
|İş Fin.Kir.
|3,93
|4,00
|-1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|1,17
|-1,71
|Şok Marketler
|9,06
|9,20
|-1,52
|Good-Year
|2,60
|2,64
|-1,52
|Verusa Holding
|18,82
|19,10
|-1,47
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,44
|-1,39
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri