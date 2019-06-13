Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,00 1,10 -9,09
MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,00 1,10 -9,09
MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05
ICBC Turkey Bank 3,13 3,32 -5,72
Albaraka Türk 1,10 1,16 -5,17
İhlas Holding 0,43 0,45 -4,44
Emlak Konut GMYO 1,11 1,16 -4,31
Şişe Cam 5,03 5,25 -4,19
Vakıflar Bankası 3,66 3,82 -4,19
Özderici GMYO 0,69 0,72 -4,17
Sabancı Holding 7,66 7,99 -4,13
Hürriyet Gzt. 0,72 0,75 -4,00
Gözde Girişim 2,70 2,81 -3,91
Aselsan 17,89 18,61 -3,87
Trakya Cam 2,76 2,87 -3,83
Good-Year 2,53 2,63 -3,80
Anadolu Efes 18,51 19,24 -3,79
Tofaş Oto. Fab. 17,10 17,75 -3,66
Gübre Fabrik. 2,41 2,50 -3,60
Galatasaray Sportif 1,36 1,41 -3,55
Migros Ticaret 12,58 13,03 -3,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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