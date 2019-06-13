Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,00 1,10 -9,09
MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,00
|1,10
|-9,09
|MLP Sağlık
|11,65
|12,40
|-6,05
|ICBC Turkey Bank
|3,13
|3,32
|-5,72
|Albaraka Türk
|1,10
|1,16
|-5,17
|İhlas Holding
|0,43
|0,45
|-4,44
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|1,16
|-4,31
|Şişe Cam
|5,03
|5,25
|-4,19
|Vakıflar Bankası
|3,66
|3,82
|-4,19
|Özderici GMYO
|0,69
|0,72
|-4,17
|Sabancı Holding
|7,66
|7,99
|-4,13
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,75
|-4,00
|Gözde Girişim
|2,70
|2,81
|-3,91
|Aselsan
|17,89
|18,61
|-3,87
|Trakya Cam
|2,76
|2,87
|-3,83
|Good-Year
|2,53
|2,63
|-3,80
|Anadolu Efes
|18,51
|19,24
|-3,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,10
|17,75
|-3,66
|Gübre Fabrik.
|2,41
|2,50
|-3,60
|Galatasaray Sportif
|1,36
|1,41
|-3,55
|Migros Ticaret
|12,58
|13,03
|-3,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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