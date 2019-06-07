Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,99
|5,06
|-1,38
|Tüpraş
|126,90
|128,50
|-1,25
|İttifak Holding
|6,16
|6,20
|-0,65
|Bera Holding
|1,81
|1,81
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,33
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,38
|0,00
|Coca Cola İçecek
|27,82
|27,70
|0,43
|Kartonsan
|312,50
|311,00
|0,48
|Enka İnşaat
|5,32
|5,29
|0,57
|Verusa Holding
|19,40
|19,28
|0,62
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|7,10
|0,70
|Enerjisa Enerji
|5,46
|5,42
|0,74
|Aksa
|8,67
|8,60
|0,81
|Aksa Enerji
|2,37
|2,35
|0,85
|Doğan Holding
|1,07
|1,06
|0,94
|Şok Marketler
|8,89
|8,80
|1,02
|İş GMYO
|0,96
|0,95
|1,05
|Gözde Girişim
|2,79
|2,76
|1,09
|Trabzonspor Sportif
|0,89
|0,88
|1,14
|Migros Ticaret
|13,14
|12,99
|1,15
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu