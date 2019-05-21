Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,37 1,54 -11,04
Albaraka Türk 1,11...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,37
|1,54
|-11,04
|Albaraka Türk
|1,11
|1,19
|-6,72
|Gentaş
|1,43
|1,50
|-4,67
|Polisan Holding
|2,10
|2,20
|-4,55
|Sasa Polyester
|5,24
|5,48
|-4,38
|Eczacıbaşı İlaç
|2,23
|2,32
|-3,88
|Alarko Holding
|2,75
|2,85
|-3,51
|Zorlu Enerji
|1,10
|1,14
|-3,51
|Trabzonspor Sportif
|0,83
|0,86
|-3,49
|Tat Gıda
|4,16
|4,31
|-3,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,88
|-3,41
|Gözde Girişim
|2,73
|2,82
|-3,19
|İş GMYO
|0,92
|0,95
|-3,16
|Türk Hava Yolları
|11,71
|12,09
|-3,14
|Vakıflar Bankası
|3,50
|3,61
|-3,05
|Aksa Enerji
|2,24
|2,31
|-3,03
|Aksa
|8,07
|8,32
|-3,00
|Şişe Cam
|5,17
|5,33
|-3,00
|Şok Marketler
|7,43
|7,65
|-2,88
|Hürriyet Gzt.
|0,69
|0,71
|-2,82
Kaynak: AA