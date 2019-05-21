Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,37 1,54 -11,04
Albaraka Türk 1,11...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,37 1,54 -11,04
Albaraka Türk 1,11 1,19 -6,72
Gentaş 1,43 1,50 -4,67
Polisan Holding 2,10 2,20 -4,55
Sasa Polyester 5,24 5,48 -4,38
Eczacıbaşı İlaç 2,23 2,32 -3,88
Alarko Holding 2,75 2,85 -3,51
Zorlu Enerji 1,10 1,14 -3,51
Trabzonspor Sportif 0,83 0,86 -3,49
Tat Gıda 4,16 4,31 -3,48
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41
Gözde Girişim 2,73 2,82 -3,19
İş GMYO 0,92 0,95 -3,16
Türk Hava Yolları 11,71 12,09 -3,14
Vakıflar Bankası 3,50 3,61 -3,05
Aksa Enerji 2,24 2,31 -3,03
Aksa 8,07 8,32 -3,00
Şişe Cam 5,17 5,33 -3,00
Şok Marketler 7,43 7,65 -2,88
Hürriyet Gzt. 0,69 0,71 -2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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