Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,41 0,43 -4,65 Sabancı Holding 7,64 7,90 -3,29 Şişe Cam 5,89 6,08 -3,13 Ford Otosan 49,94 51,50 -3,03 Verusa Holding 20,50 21,12 -2,94 Ereğli Demir Çelik 9,18 9,45 -2,86 Parsan 9,97 10,25 -2,73 Tofaş Oto. Fab. 18,51 19,00 -2,58 Metro Holding 0,77 0,79 -2,53 MLP Sağlık 12,08 12,39 -2,50 Hürriyet Gzt. 0,82 0,84 -2,38 Galatasaray Sportif 1,26 1,29 -2,33 Tüpraş 127,10 129,80 -2,08 Ege Endüstri 457,80 467,50 -2,07 Koç Holding 16,24 16,55 -1,87 TAV Havalimanları 23,74 24,14 -1,66 Kardemir (D) 2,38 2,42 -1,65 Gözde Girişim 3,31 3,36 -1,49 Tekfen Holding 23,90 24,26 -1,48 Gübre Fabrik. 2,76 2,80 -1,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)