Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 21,12 22,30 -5,29
MLP Sağlık 12,39 12,95 -4,32...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|21,12
|22,30
|-5,29
|MLP Sağlık
|12,39
|12,95
|-4,32
|Garanti Bankası
|8,44
|8,76
|-3,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Gözde Girişim
|3,36
|3,45
|-2,61
|Vestel
|12,74
|13,08
|-2,60
|T.S.K.B.
|0,75
|0,77
|-2,60
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,86
|-2,33
|Good-Year
|3,24
|3,30
|-1,82
|Alarko Holding
|2,46
|2,50
|-1,60
|Migros Ticaret
|13,65
|13,87
|-1,59
|Coca Cola İçecek
|30,90
|31,34
|-1,40
|Türk Traktör
|31,20
|31,64
|-1,39
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|1,52
|-1,32
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,58
|-1,27
|Özderici GMYO
|0,81
|0,82
|-1,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,84
|-1,19
|Türk Telekom
|4,38
|4,43
|-1,13
|T. Halk Bankası
|6,21
|6,28
|-1,11
|ICBC Turkey Bank
|3,57
|3,61
|-1,11
Kaynak: AA