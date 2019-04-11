Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77
İhlas Gayrimenkul 0,84...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,88 -4,55
Kerevitaş Gıda 1,52 1,59 -4,40
Yataş 4,75 4,95 -4,04
Koza Altın 42,30 43,76 -3,34
Odaş Elektrik 1,58 1,63 -3,07
Tüpraş 127,30 131,00 -2,82
Parsan 9,45 9,72 -2,78
Çelebi 66,00 67,75 -2,58
Gübre Fabrik. 2,83 2,90 -2,41
Netaş Telekom. 7,57 7,75 -2,32
Galatasaray Sportif 1,27 1,30 -2,31
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,54 -2,31
İş Bankası (C) 5,65 5,78 -2,25
Coca Cola İçecek 31,34 32,00 -2,06
Kartonsan 323,00 329,80 -2,06
Tümosan Motor ve Traktör 4,34 4,43 -2,03
Türk Traktör 31,64 32,28 -1,98
Turkcell 12,36 12,61 -1,98
Çemtaş 5,68 5,79 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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