Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77
İhlas Gayrimenkul 0,84...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|7,28
|-5,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,88
|-4,55
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,59
|-4,40
|Yataş
|4,75
|4,95
|-4,04
|Koza Altın
|42,30
|43,76
|-3,34
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,63
|-3,07
|Tüpraş
|127,30
|131,00
|-2,82
|Parsan
|9,45
|9,72
|-2,78
|Çelebi
|66,00
|67,75
|-2,58
|Gübre Fabrik.
|2,83
|2,90
|-2,41
|Netaş Telekom.
|7,57
|7,75
|-2,32
|Galatasaray Sportif
|1,27
|1,30
|-2,31
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|9,54
|-2,31
|İş Bankası (C)
|5,65
|5,78
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|31,34
|32,00
|-2,06
|Kartonsan
|323,00
|329,80
|-2,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,34
|4,43
|-2,03
|Türk Traktör
|31,64
|32,28
|-1,98
|Turkcell
|12,36
|12,61
|-1,98
|Çemtaş
|5,68
|5,79
|-1,90
Kaynak: AA