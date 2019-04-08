Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58
TAV Havalimanları...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58
TAV Havalimanları 25,18 26,36 -4,48
Mavi Giyim 37,94 39,48 -3,90
Net Holding 1,73 1,80 -3,89
Alarko Holding 2,50 2,60 -3,85
Tat Gıda 4,26 4,43 -3,84
Metro Holding 0,78 0,81 -3,70
Türk Telekom 4,34 4,50 -3,56
Polisan Holding 3,26 3,38 -3,55
Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53
Pegasus 28,54 29,56 -3,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Göltaş Çimento 10,21 10,56 -3,31
Bim Mağazalar 79,05 81,70 -3,24
Akbank 6,37 6,58 -3,19
GSD Holding 0,91 0,94 -3,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18
MLP Sağlık 12,81 13,22 -3,10
Netaş Telekom. 7,86 8,11 -3,08
Anadolu Efes 19,19 19,80 -3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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