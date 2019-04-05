Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,86 13,39 -3,96
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,86 13,39 -3,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23
Tat Gıda 4,43 4,55 -2,64
İndeks Bilgisayar 7,77 7,97 -2,51
Türk Telekom 4,50 4,61 -2,39
Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88
Migros Ticaret 14,40 14,67 -1,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,24 -1,79
Turkcell 12,72 12,95 -1,78
Şok Marketler 9,17 9,33 -1,71
Netaş Telekom. 8,11 8,25 -1,70
Kardemir (D) 2,49 2,53 -1,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,36 -1,41
Çemaş Döküm 0,75 0,76 -1,32
T.S.K.B. 0,78 0,79 -1,27
Çelebi 67,95 68,80 -1,24
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,82 -1,22
Metro Holding 0,81 0,82 -1,22
Aksa Enerji 2,49 2,52 -1,19
Parsan 9,24 9,34 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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