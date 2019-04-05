Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,86 13,39 -3,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23 Tat Gıda 4,43 4,55 -2,64 İndeks Bilgisayar 7,77 7,97 -2,51 Türk Telekom 4,50 4,61 -2,39 Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88 Migros Ticaret 14,40 14,67 -1,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,24 -1,79 Turkcell 12,72 12,95 -1,78 Şok Marketler 9,17 9,33 -1,71 Netaş Telekom. 8,11 8,25 -1,70 Kardemir (D) 2,49 2,53 -1,58 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,36 -1,41 Çemaş Döküm 0,75 0,76 -1,32 T.S.K.B. 0,78 0,79 -1,27 Çelebi 67,95 68,80 -1,24 İhlas Gayrimenkul 0,81 0,82 -1,22 Metro Holding 0,81 0,82 -1,22 Aksa Enerji 2,49 2,52 -1,19 Parsan 9,24 9,34 -1,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)