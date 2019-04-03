Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,29
|-3,45
|Soda Sanayii
|7,25
|7,46
|-2,82
|İhlas Holding
|0,36
|0,37
|-2,70
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,59
|-1,89
|Otokar
|104,30
|106,10
|-1,70
|Global Yat. Holding
|3,08
|3,13
|-1,60
|Fenerbahçe Futbol
|7,40
|7,50
|-1,33
|Tüpraş
|130,90
|132,60
|-1,28
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|0,91
|-1,10
|Şok Marketler
|9,35
|9,45
|-1,06
|Vakıflar Bankası
|4,31
|4,35
|-0,92
|TAV Havalimanları
|24,74
|24,96
|-0,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|1,45
|-0,69
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,48
|-0,68
|Netaş Telekom.
|8,10
|8,15
|-0,61
|Net Holding
|1,75
|1,76
|-0,57
|Koza Altın
|40,88
|41,08
|-0,49
|Türk Traktör
|30,80
|30,94
|-0,45
|Alarko Holding
|2,49
|2,50
|-0,40
|Şişe Cam
|5,63
|5,65
|-0,35
Kaynak: AA