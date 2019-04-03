Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45
Soda Sanayii 7,25 7,46 -2,82
İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,56 1,59 -1,89
Otokar 104,30 106,10 -1,70
Global Yat. Holding 3,08 3,13 -1,60
Fenerbahçe Futbol 7,40 7,50 -1,33
Tüpraş 130,90 132,60 -1,28
Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10
Şok Marketler 9,35 9,45 -1,06
Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92
TAV Havalimanları 24,74 24,96 -0,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,45 -0,69
Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68
Netaş Telekom. 8,10 8,15 -0,61
Net Holding 1,75 1,76 -0,57
Koza Altın 40,88 41,08 -0,49
Türk Traktör 30,80 30,94 -0,45
Alarko Holding 2,49 2,50 -0,40
Şişe Cam 5,63 5,65 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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