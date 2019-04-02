Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29
Halkbank 5,93 6,17 -3,89 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29
Halkbank 5,93 6,17 -3,89
Kardemir (D) 2,44 2,52 -3,17
Alarko Holding 2,50 2,58 -3,10
Şişe Cam 5,65 5,83 -3,09
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,82 -2,44
Akbank 6,00 6,14 -2,28
ASELSAN 20,72 21,18 -2,17
İş Bankası (C) 5,56 5,68 -2,11
Koza Madencilik 5,64 5,76 -2,08
Vakıflar Bankası 4,35 4,44 -2,03
Garanti Bankası 7,98 8,14 -1,97
Şekerbank 1,05 1,07 -1,87
Koza Altın 41,08 41,84 -1,82
Ereğli Demir Çelik 8,86 9,02 -1,77
Doğan Holding 1,13 1,15 -1,74
Yataş 5,00 5,08 -1,57
Galatasaray Sportif 1,26 1,28 -1,56
İpek Doğal Enerji 4,49 4,56 -1,54
Gözde Girişim 3,35 3,40 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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