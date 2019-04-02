Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29
Halkbank 5,93 6,17 -3,89 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,49
|1,59
|-6,29
|Halkbank
|5,93
|6,17
|-3,89
|Kardemir (D)
|2,44
|2,52
|-3,17
|Alarko Holding
|2,50
|2,58
|-3,10
|Şişe Cam
|5,65
|5,83
|-3,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,82
|-2,44
|Akbank
|6,00
|6,14
|-2,28
|ASELSAN
|20,72
|21,18
|-2,17
|İş Bankası (C)
|5,56
|5,68
|-2,11
|Koza Madencilik
|5,64
|5,76
|-2,08
|Vakıflar Bankası
|4,35
|4,44
|-2,03
|Garanti Bankası
|7,98
|8,14
|-1,97
|Şekerbank
|1,05
|1,07
|-1,87
|Koza Altın
|41,08
|41,84
|-1,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,86
|9,02
|-1,77
|Doğan Holding
|1,13
|1,15
|-1,74
|Yataş
|5,00
|5,08
|-1,57
|Galatasaray Sportif
|1,26
|1,28
|-1,56
|İpek Doğal Enerji
|4,49
|4,56
|-1,54
|Gözde Girişim
|3,35
|3,40
|-1,47
Kaynak: AA