Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29 Halkbank 5,93 6,17 -3,89 Kardemir (D) 2,44 2,52 -3,17 Alarko Holding 2,50 2,58 -3,10 Şişe Cam 5,65 5,83 -3,09 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,82 -2,44 Akbank 6,00 6,14 -2,28 ASELSAN 20,72 21,18 -2,17 İş Bankası (C) 5,56 5,68 -2,11 Koza Madencilik 5,64 5,76 -2,08 Vakıflar Bankası 4,35 4,44 -2,03 Garanti Bankası 7,98 8,14 -1,97 Şekerbank 1,05 1,07 -1,87 Koza Altın 41,08 41,84 -1,82 Ereğli Demir Çelik 8,86 9,02 -1,77 Doğan Holding 1,13 1,15 -1,74 Yataş 5,00 5,08 -1,57 Galatasaray Sportif 1,26 1,28 -1,56 İpek Doğal Enerji 4,49 4,56 -1,54 Gözde Girişim 3,35 3,40 -1,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)