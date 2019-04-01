Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,87 -5,75
İhlas Holding 0,36...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,87
|-5,75
|İhlas Holding
|0,36
|0,38
|-5,26
|Tekfen Holding
|21,66
|22,54
|-3,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Halkbank
|6,17
|6,38
|-3,29
|Akbank
|6,14
|6,32
|-2,85
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,53
|-2,61
|Garanti Bankası
|8,14
|8,34
|-2,40
|Vakıflar Bankası
|4,44
|4,53
|-1,99
|Kartonsan
|339,00
|345,00
|-1,74
|Gözde Girişim
|3,40
|3,45
|-1,45
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,75
|-1,33
|Turkcell
|11,94
|12,09
|-1,24
|Good-Year
|3,21
|3,25
|-1,23
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|0,82
|-1,22
|Özderici GMYO
|0,82
|0,83
|-1,20
|Yataş
|5,08
|5,14
|-1,17
|Ereğli Demir Çelik
|9,02
|9,12
|-1,10
|Soda Sanayii
|7,42
|7,50
|-1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|16,94
|17,11
|-0,99
Kaynak: AA