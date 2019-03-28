Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,78 12,46 -5,46 Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68 TAV Havalimanları 22,80 23,50 -2,98 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 Enerjisa Enerji 5,21 5,34 -2,43 Koza Altın 41,74 42,74 -2,34 Tekfen Holding 22,98 23,52 -2,30 ICBC Turkey Bank 3,60 3,67 -1,91 Tüpraş 125,50 127,85 -1,84 Alarko GMYO 41,44 42,18 -1,75 Galatasaray Sportif 1,15 1,17 -1,71 Otokar 101,70 103,20 -1,45 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,38 -1,45 İpek Doğal Enerji 4,35 4,41 -1,36 Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35 Anadolu Cam 2,98 3,02 -1,32 Enka İnşaat 4,67 4,73 -1,27 Global Yat. Holding 3,13 3,17 -1,26 Good-Year 3,20 3,24 -1,23 Bera Holding 1,67 1,69 -1,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)