Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,78 12,46 -5,46
Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,78
|12,46
|-5,46
|Anadolu Efes
|17,53
|18,20
|-3,68
|TAV Havalimanları
|22,80
|23,50
|-2,98
|İhlas Holding
|0,35
|0,36
|-2,78
|Enerjisa Enerji
|5,21
|5,34
|-2,43
|Koza Altın
|41,74
|42,74
|-2,34
|Tekfen Holding
|22,98
|23,52
|-2,30
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,67
|-1,91
|Tüpraş
|125,50
|127,85
|-1,84
|Alarko GMYO
|41,44
|42,18
|-1,75
|Galatasaray Sportif
|1,15
|1,17
|-1,71
|Otokar
|101,70
|103,20
|-1,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,38
|-1,45
|İpek Doğal Enerji
|4,35
|4,41
|-1,36
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,74
|-1,35
|Anadolu Cam
|2,98
|3,02
|-1,32
|Enka İnşaat
|4,67
|4,73
|-1,27
|Global Yat. Holding
|3,13
|3,17
|-1,26
|Good-Year
|3,20
|3,24
|-1,23
|Bera Holding
|1,67
|1,69
|-1,18
Kaynak: AA