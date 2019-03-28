Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,78 12,46 -5,46
Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,78 12,46 -5,46
Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68
TAV Havalimanları 22,80 23,50 -2,98
İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78
Enerjisa Enerji 5,21 5,34 -2,43
Koza Altın 41,74 42,74 -2,34
Tekfen Holding 22,98 23,52 -2,30
ICBC Turkey Bank 3,60 3,67 -1,91
Tüpraş 125,50 127,85 -1,84
Alarko GMYO 41,44 42,18 -1,75
Galatasaray Sportif 1,15 1,17 -1,71
Otokar 101,70 103,20 -1,45
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,38 -1,45
İpek Doğal Enerji 4,35 4,41 -1,36
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Anadolu Cam 2,98 3,02 -1,32
Enka İnşaat 4,67 4,73 -1,27
Global Yat. Holding 3,13 3,17 -1,26
Good-Year 3,20 3,24 -1,23
Bera Holding 1,67 1,69 -1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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