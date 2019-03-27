Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68
Vakıflar Bankası 4,41...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|6,61
|7,40
|-10,68
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,87
|-9,45
|Garanti Bankası
|7,70
|8,45
|-8,88
|Arçelik
|16,59
|18,13
|-8,49
|Albaraka Türk
|1,52
|1,66
|-8,43
|Akbank
|5,53
|6,02
|-8,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|1,02
|-7,84
|ASELSAN
|20,10
|21,80
|-7,80
|Mavi Giyim
|36,16
|39,14
|-7,61
|T.S.K.B.
|0,73
|0,79
|-7,59
|GSD Holding
|0,86
|0,93
|-7,53
|Ülker Bisküvi
|16,30
|17,62
|-7,49
|Halkbank
|6,20
|6,69
|-7,32
|Alarko GMYO
|42,18
|45,46
|-7,22
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,85
|-7,06
|Koç Holding
|15,96
|17,16
|-6,99
|Sabancı Holding
|7,38
|7,93
|-6,94
|Migros Ticaret
|13,39
|14,38
|-6,88
|Kardemir (D)
|2,31
|2,48
|-6,85
|Alarko Holding
|2,50
|2,68
|-6,72
Kaynak: AA