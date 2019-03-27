Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68 Vakıflar Bankası 4,41 4,87 -9,45 Garanti Bankası 7,70 8,45 -8,88 Arçelik 16,59 18,13 -8,49 Albaraka Türk 1,52 1,66 -8,43 Akbank 5,53 6,02 -8,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 1,02 -7,84 ASELSAN 20,10 21,80 -7,80 Mavi Giyim 36,16 39,14 -7,61 T.S.K.B. 0,73 0,79 -7,59 GSD Holding 0,86 0,93 -7,53 Ülker Bisküvi 16,30 17,62 -7,49 Halkbank 6,20 6,69 -7,32 Alarko GMYO 42,18 45,46 -7,22 Hürriyet Gzt. 0,79 0,85 -7,06 Koç Holding 15,96 17,16 -6,99 Sabancı Holding 7,38 7,93 -6,94 Migros Ticaret 13,39 14,38 -6,88 Kardemir (D) 2,31 2,48 -6,85 Alarko Holding 2,50 2,68 -6,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)