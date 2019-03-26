Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,12 14,50 -9,52
Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,12
|14,50
|-9,52
|Albaraka Türk
|1,66
|1,80
|-7,78
|Tofaş Oto. Fab.
|17,32
|18,28
|-5,25
|İhlas Holding
|0,37
|0,39
|-5,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|1,07
|-4,67
|Şişe Cam
|6,00
|6,29
|-4,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|2,13
|-4,23
|Arçelik
|18,13
|18,92
|-4,18
|Türk Hava Yolları
|13,48
|14,06
|-4,13
|Otokar
|104,80
|109,30
|-4,12
|Anadolu Efes
|19,14
|19,95
|-4,06
|Pegasus
|27,40
|28,54
|-3,99
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,31
|-3,82
|Doğan Holding
|1,13
|1,17
|-3,42
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|7,66
|-3,39
|Garanti Bankası
|8,45
|8,74
|-3,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,50
|10,86
|-3,31
|Tekfen Holding
|24,34
|25,16
|-3,26
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|2,47
|-3,24
|Sabancı Holding
|7,93
|8,19
|-3,17
Kaynak: AA