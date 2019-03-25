Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 0,95 1,01 -5,94
Türk Telekom 4,56 4,79 -4,80 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 0,95 1,01 -5,94
Türk Telekom 4,56 4,79 -4,80
Garanti Bankası 8,74 9,18 -4,79
Polisan Holding 3,26 3,42 -4,68
Akbank 6,08 6,36 -4,40
MLP Sağlık 12,65 13,22 -4,31
İş GMYO 0,94 0,98 -4,08
Vakıflar Bankası 4,95 5,16 -4,07
Global Yat. Holding 3,36 3,50 -4,00
Yataş 5,15 5,35 -3,74
Kerevitaş Gıda 1,55 1,61 -3,73
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,11 -3,60
Parsan 9,45 9,80 -3,57
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 2,96 -3,38
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,53 -3,27
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18
Gersan Elektrik 2,15 2,22 -3,15
Sabancı Holding 8,19 8,45 -3,08
Tekfen Holding 25,16 25,94 -3,01
Net Holding 1,79 1,84 -2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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