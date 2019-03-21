Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 3,53 3,66 -3,55 Doğan Holding 1,23 1,27 -3,15 Netaş Telekom. 8,59 8,85 -2,94 Şişe Cam 6,37 6,54 -2,60 Bim Mağazalar 79,45 81,45 -2,46 Türk Telekom 5,27 5,40 -2,41 Pegasus 29,24 29,90 -2,21 Zorlu Enerji 1,40 1,43 -2,10 Gersan Elektrik 2,35 2,40 -2,08 Alarko Holding 2,84 2,90 -2,07 Bera Holding 1,92 1,96 -2,04 Tofaş Oto. Fab. 18,75 19,11 -1,88 Türk Traktör 32,58 33,20 -1,87 Gözde Girişim 3,75 3,82 -1,83 Trakya Cam 3,78 3,84 -1,56 Ereğli Demir Çelik< 9,08 9,22 -1,52 Yataş 5,61 5,69 -1,41 İskenderun Demir Çelik 7,39 7,49 -1,34 Ege Endüstri 475,60 482,00 -1,33 Migros Ticaret 15,08 15,28 -1,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)