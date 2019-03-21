Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|3,53
|3,66
|-3,55
|Doğan Holding
|1,23
|1,27
|-3,15
|Netaş Telekom.
|8,59
|8,85
|-2,94
|Şişe Cam
|6,37
|6,54
|-2,60
|Bim Mağazalar
|79,45
|81,45
|-2,46
|Türk Telekom
|5,27
|5,40
|-2,41
|Pegasus
|29,24
|29,90
|-2,21
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,43
|-2,10
|Gersan Elektrik
|2,35
|2,40
|-2,08
|Alarko Holding
|2,84
|2,90
|-2,07
|Bera Holding
|1,92
|1,96
|-2,04
|Tofaş Oto. Fab.
|18,75
|19,11
|-1,88
|Türk Traktör
|32,58
|33,20
|-1,87
|Gözde Girişim
|3,75
|3,82
|-1,83
|Trakya Cam
|3,78
|3,84
|-1,56
|Ereğli Demir Çelik<
|9,08
|9,22
|-1,52
|Yataş
|5,61
|5,69
|-1,41
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|7,49
|-1,34
|Ege Endüstri
|475,60
|482,00
|-1,33
|Migros Ticaret
|15,08
|15,28
|-1,31
Kaynak: AA