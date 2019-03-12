Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50
Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50
Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07
Albaraka Türk 1,43 1,52 -5,92
MLP Sağlık 12,60 13,10 -3,82
Net Holding 1,95 2,02 -3,47
Anadolu Efes 19,80 20,38 -2,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52
Ülker Bisküvi 19,73 20,20 -2,33
Gözde Girişim 3,42 3,50 -2,29
Vestel 11,31 11,57 -2,25
Şok Marketler 8,98 9,18 -2,18
Anadolu Cam 3,06 3,12 -1,92
Gübre Fabrik. 3,10 3,15 -1,59
Park Elek.Madencilik 2,51 2,55 -1,57
Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47
İndeks Bilgisayar 7,80 7,91 -1,39
İttifak Holding 3,61 3,66 -1,37
Arçelik 19,85 20,10 -1,24
İş Bankası (C) 5,96 6,03 -1,16
T.S.K.B. 0,86 0,87 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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