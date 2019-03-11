Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|7,26
|7,67
|-5,35
|Bim Mağazalar
|84,35
|89,00
|-5,22
|Ford Otosan
|50,55
|53,25
|-5,07
|Galatasaray Sportif
|1,36
|1,43
|-4,90
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|2,68
|-4,85
|İhlas Holding
|0,40
|0,42
|-4,76
|MLP Sağlık
|13,10
|13,75
|-4,73
|Türk Traktör
|33,50
|35,16
|-4,72
|Anadolu Cam
|3,12
|3,25
|-4,00
|Tofaş Oto. Fab.
|19,94
|20,76
|-3,95
|Albaraka Türk
|1,52
|1,58
|-3,80
|Migros Ticaret
|15,25
|15,82
|-3,60
|Koza Altın
|43,16
|44,68
|-3,40
|Gübre Fabrik.
|3,15
|3,26
|-3,37
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,89
|-3,37
|Pegasus
|29,04
|30,04
|-3,33
|Gentaş
|1,96
|2,02
|-2,97
|Sabancı Holding
|8,51
|8,77
|-2,96
|Şok Marketler
|9,18
|9,46
|-2,96
|Aksa Enerji
|2,80
|2,88
|-2,78
Kaynak: AA