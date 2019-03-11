Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,26 7,67 -5,35 Bim Mağazalar 84,35 89,00 -5,22 Ford Otosan 50,55 53,25 -5,07 Galatasaray Sportif 1,36 1,43 -4,90 Park Elek.Madencilik 2,55 2,68 -4,85 İhlas Holding 0,40 0,42 -4,76 MLP Sağlık 13,10 13,75 -4,73 Türk Traktör 33,50 35,16 -4,72 Anadolu Cam 3,12 3,25 -4,00 Tofaş Oto. Fab. 19,94 20,76 -3,95 Albaraka Türk 1,52 1,58 -3,80 Migros Ticaret 15,25 15,82 -3,60 Koza Altın 43,16 44,68 -3,40 Gübre Fabrik. 3,15 3,26 -3,37 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,89 -3,37 Pegasus 29,04 30,04 -3,33 Gentaş 1,96 2,02 -2,97 Sabancı Holding 8,51 8,77 -2,96 Şok Marketler 9,18 9,46 -2,96 Aksa Enerji 2,80 2,88 -2,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)