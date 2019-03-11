Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 7,26 7,67 -5,35
Bim Mağazalar 84,35 89,00 -5,22
Ford Otosan 50,55 53,25 -5,07
Galatasaray Sportif 1,36 1,43 -4,90
Park Elek.Madencilik 2,55 2,68 -4,85
İhlas Holding 0,40 0,42 -4,76
MLP Sağlık 13,10 13,75 -4,73
Türk Traktör 33,50 35,16 -4,72
Anadolu Cam 3,12 3,25 -4,00
Tofaş Oto. Fab. 19,94 20,76 -3,95
Albaraka Türk 1,52 1,58 -3,80
Migros Ticaret 15,25 15,82 -3,60
Koza Altın 43,16 44,68 -3,40
Gübre Fabrik. 3,15 3,26 -3,37
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,89 -3,37
Pegasus 29,04 30,04 -3,33
Gentaş 1,96 2,02 -2,97
Sabancı Holding 8,51 8,77 -2,96
Şok Marketler 9,18 9,46 -2,96
Aksa Enerji 2,80 2,88 -2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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