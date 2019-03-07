Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50
Karsan Otomotiv 1,43 1,57...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,42
|0,48
|-12,50
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,57
|-8,92
|Şok Marketler
|9,81
|10,67
|-8,06
|Aksa Enerji
|2,81
|3,05
|-7,87
|Vestel
|9,95
|10,67
|-6,75
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,53
|-6,54
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,96
|-6,25
|TAV Havalimanları
|24,98
|26,60
|-6,09
|Koza Altın
|44,64
|47,32
|-5,66
|Koza Madencilik
|5,67
|6,01
|-5,66
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,77
|-5,65
|Doğan Holding
|1,20
|1,27
|-5,51
|Kardemir (D)
|2,35
|2,46
|-4,47
|Çemtaş
|5,76
|6,02
|-4,32
|Coca Cola İçecek
|35,50
|37,10
|-4,31
|Anel Elektrik
|1,82
|1,90
|-4,21
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|8,10
|-4,07
|ASELSAN
|23,00
|23,88
|-3,69
|Aksa
|9,12
|9,46
|-3,59
|Global Yat. Holding
|3,49
|3,62
|-3,59
Kaynak: AA