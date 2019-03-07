Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50 Karsan Otomotiv 1,43 1,57 -8,92 Şok Marketler 9,81 10,67 -8,06 Aksa Enerji 2,81 3,05 -7,87 Vestel 9,95 10,67 -6,75 Zorlu Enerji 1,43 1,53 -6,54 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,96 -6,25 TAV Havalimanları 24,98 26,60 -6,09 Koza Altın 44,64 47,32 -5,66 Koza Madencilik 5,67 6,01 -5,66 Odaş Elektrik 1,67 1,77 -5,65 Doğan Holding 1,20 1,27 -5,51 Kardemir (D) 2,35 2,46 -4,47 Çemtaş 5,76 6,02 -4,32 Coca Cola İçecek 35,50 37,10 -4,31 Anel Elektrik 1,82 1,90 -4,21 İndeks Bilgisayar 7,77 8,10 -4,07 ASELSAN 23,00 23,88 -3,69 Aksa 9,12 9,46 -3,59 Global Yat. Holding 3,49 3,62 -3,59

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)