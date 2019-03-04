Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 5,18 5,54 -6,50
Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 5,18 5,54 -6,50
Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08
MLP Sağlık 13,94 14,67 -4,98
Pegasus 28,04 29,00 -3,31
İpek Doğal Enerji 5,08 5,22 -2,68
Ford Otosan 54,45 55,95 -2,68
Anel Elektrik 1,82 1,87 -2,67
Koza Madencilik 5,99 6,15 -2,60
Koza Altın 48,68 49,94 -2,52
TAV Havalimanları 26,70 27,36 -2,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,66 -1,81
Kordsa Teknik Tekstil 11,09 11,28 -1,68
Gübre Fabrik. 3,20 3,24 -1,23
Bim Mağazalar 86,10 87,10 -1,15
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,10 -0,99
Global Yat. Holding 3,67 3,70 -0,81
Arçelik 20,62 20,74 -0,58
Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53
Türk Hava Yolları 13,91 13,97 -0,43
Alarko GMYO 48,50 48,70 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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