Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 5,18 5,54 -6,50
Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|5,18
|5,54
|-6,50
|Galatasaray Sportif
|1,39
|1,48
|-6,08
|MLP Sağlık
|13,94
|14,67
|-4,98
|Pegasus
|28,04
|29,00
|-3,31
|İpek Doğal Enerji
|5,08
|5,22
|-2,68
|Ford Otosan
|54,45
|55,95
|-2,68
|Anel Elektrik
|1,82
|1,87
|-2,67
|Koza Madencilik
|5,99
|6,15
|-2,60
|Koza Altın
|48,68
|49,94
|-2,52
|TAV Havalimanları
|26,70
|27,36
|-2,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,66
|-1,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,09
|11,28
|-1,68
|Gübre Fabrik.
|3,20
|3,24
|-1,23
|Bim Mağazalar
|86,10
|87,10
|-1,15
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|7,10
|-0,99
|Global Yat. Holding
|3,67
|3,70
|-0,81
|Arçelik
|20,62
|20,74
|-0,58
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,87
|-0,53
|Türk Hava Yolları
|13,91
|13,97
|-0,43
|Alarko GMYO
|48,50
|48,70
|-0,41
Kaynak: AA