Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28
Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28
Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24
Anel Elektrik 1,87 1,95 -4,10
Ereğli Demir Çelik 9,01 9,32 -3,33
İndeks Bilgisayar 7,96 8,23 -3,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,15 -3,26
Akbank 6,65 6,87 -3,20
Şişe Cam 6,53 6,74 -3,12
İş GMYO 1,03 1,06 -2,83
ASELSAN 23,84 24,52 -2,77
Göltaş Çimento 11,84 12,16 -2,63
Odaş Elektrik 1,87 1,92 -2,60
Zorlu Enerji 1,50 1,54 -2,60
Park Elek.Madencilik 2,66 2,73 -2,56
Vakıflar Bankası 5,03 5,16 -2,52
Turkcell 13,94 14,30 -2,52
Yataş 5,71 5,85 -2,39
Halkbank 7,48 7,65 -2,22
Netaş Telekom. 8,13 8,31 -2,17
Gentaş 1,96 2,00 -2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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