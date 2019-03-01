Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28 Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24 Anel Elektrik 1,87 1,95 -4,10 Ereğli Demir Çelik 9,01 9,32 -3,33 İndeks Bilgisayar 7,96 8,23 -3,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,15 -3,26 Akbank 6,65 6,87 -3,20 Şişe Cam 6,53 6,74 -3,12 İş GMYO 1,03 1,06 -2,83 ASELSAN 23,84 24,52 -2,77 Göltaş Çimento 11,84 12,16 -2,63 Odaş Elektrik 1,87 1,92 -2,60 Zorlu Enerji 1,50 1,54 -2,60 Park Elek.Madencilik 2,66 2,73 -2,56 Vakıflar Bankası 5,03 5,16 -2,52 Turkcell 13,94 14,30 -2,52 Yataş 5,71 5,85 -2,39 Halkbank 7,48 7,65 -2,22 Netaş Telekom. 8,13 8,31 -2,17 Gentaş 1,96 2,00 -2,00

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)