Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,01 10,50 -4,67
İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,01 10,50 -4,67
İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55
Ford Otosan 55,45 57,50 -3,57
İş GMYO 1,06 1,09 -2,75
Bim Mağazalar 85,70 88,10 -2,72
Göltaş Çimento 12,16 12,50 -2,72
Eczacıbaşı İlaç 3,07 3,15 -2,54
Good-Year 3,58 3,67 -2,45
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40
Kartonsan 366,20 374,00 -2,09
Emlak Konut GMYO 1,53 1,56 -1,92
Migros Ticaret 15,70 15,99 -1,81
Alarko Holding 2,83 2,88 -1,74
Kerevitaş Gıda 1,77 1,80 -1,67
İskenderun Demir Çelik 7,40 7,52 -1,60
Otokar 119,00 120,90 -1,57
Koza Altın 48,98 49,74 -1,53
Kordsa Teknik Tekstil 10,76 10,90 -1,28
Anadolu Efes 20,06 20,32 -1,28
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,44 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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