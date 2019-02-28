Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,01 10,50 -4,67
İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,01
|10,50
|-4,67
|İhlas Holding
|0,42
|0,44
|-4,55
|Ford Otosan
|55,45
|57,50
|-3,57
|İş GMYO
|1,06
|1,09
|-2,75
|Bim Mağazalar
|85,70
|88,10
|-2,72
|Göltaş Çimento
|12,16
|12,50
|-2,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|3,15
|-2,54
|Good-Year
|3,58
|3,67
|-2,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,25
|-2,40
|Kartonsan
|366,20
|374,00
|-2,09
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,56
|-1,92
|Migros Ticaret
|15,70
|15,99
|-1,81
|Alarko Holding
|2,83
|2,88
|-1,74
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|1,80
|-1,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|7,52
|-1,60
|Otokar
|119,00
|120,90
|-1,57
|Koza Altın
|48,98
|49,74
|-1,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,76
|10,90
|-1,28
|Anadolu Efes
|20,06
|20,32
|-1,28
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|9,44
|-1,27
Kaynak: AA