Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,01 1,10 -8,18
Albaraka Türk 1,90...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,10
|-8,18
|Albaraka Türk
|1,90
|2,01
|-5,47
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,62
|-5,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,76
|-3,41
|Polisan Holding
|6,62
|6,82
|-2,93
|TAV Havalimanları
|27,80
|28,52
|-2,52
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,81
|-2,47
|MLP Sağlık
|12,62
|12,92
|-2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|4,94
|-2,23
|Bim Mağazalar
|86,95
|88,75
|-2,03
|Coca Cola İçecek
|34,16
|34,80
|-1,84
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|8,11
|-1,73
|Zorlu Enerji
|1,52
|1,54
|-1,30
|Verusa Holding
|18,55
|18,74
|-1,01
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,00
|-1,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,16
|3,19
|-0,94
|Doğan Holding
|1,13
|1,14
|-0,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,25
|-0,80
|Türk Traktör
|35,12
|35,40
|-0,79
|Turkcell
|14,15
|14,26
|-0,77
Kaynak: AA