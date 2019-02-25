Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 34,80 35,80 -2,79
Koza Altın 49,74...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 34,80 35,80 -2,79
Koza Altın 49,74 51,00 -2,47
Aselsan 25,10 25,66 -2,18
Galatasaray Sportif 1,51 1,54 -1,95
Global Yat. Holding 3,72 3,79 -1,85
Koza Madencilik 5,68 5,78 -1,73
Ereğli Demir Çelik 9,09 9,25 -1,73
Tüpraş 143,80 146,00 -1,51
İpek Doğal Enerji 4,77 4,84 -1,45
Alarko Holding 2,77 2,80 -1,07
Bera Holding 1,91 1,93 -1,04
Trakya Cam 3,91 3,95 -1,01
İhlas Gayrimenkul 1,10 1,11 -0,90
Türk Hava Yolları 14,03 14,12 -0,64
Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53
Fenerbahçe Futbol 7,01 7,04 -0,43
Kardemir (D) 2,55 2,56 -0,39
Anadolu Efes 20,74 20,82 -0,38
Pegasus 29,68 29,76 -0,27
Enerjisa Enerji 5,58 5,59 -0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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