Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,54 -1,33 Parsan 10,55 10,69 -1,31 Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23 Gözde Girişim 3,56 3,60 -1,11 Ülker Bisküvi 19,01 19,21 -1,04 Akbank 6,66 6,73 -1,04 Fenerbahçe Futbol 7,04 7,11 -0,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,08 -0,96 Tofaş Oto. Fab. 20,00 20,18 -0,89 Mavi Giyim 39,72 40,06 -0,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,20 -0,83 Vakıflar Bankası 4,91 4,95 -0,81 Anadolu Efes 20,82 20,96 -0,67 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,83 -0,62 Şok Marketler 10,31 10,37 -0,58 Türk Telekom 5,20 5,23 -0,57 İş Bankası (C) 5,55 5,58 -0,54 Albaraka Türk 1,99 2,00 -0,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)